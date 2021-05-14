Жители Подмосковья смогут вызвать службу спасения для своих близких в мобильном приложении

Возможность вызвать оперативную службу спасения для своих близких появилась в мобильном приложении «112 МО». Оно работает для жителей Подмосковья.

Приложение улучшили, дополнив новыми функциями. Об этом рассказал глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

В цифровизации всех направлений развития Московской области приоритетом остается безопасность людей, особенно в экстренных обстоятельствах, когда медлить нельзя Максим Рымар.

Он подчеркнул, что приложение «112 МО» поможет обратиться к спецслужбам в одно касание.

«После обновления нашей платформы появилась возможность вызвать экстренную оперативную службу своим близким, чей номер указан в „связанных контактах“ приложения, — для этого заработала кнопка „Моему контакту нужна помощь“», — сказал Рымар.

Еще два новшества

А еще одно новшество — это активация аварийного звукового сигнала в одно касание. Она может понадобиться, если человек не может самостоятельно позвать на помощь. И тогда Службу-112 вызовет нажатие на кнопку «Я здесь, мне нужна помощь».

В мобильном приложении стало действовать и автоматическое предупреждение, сообщающее об уровне погодной опасности. Как отметил руководитель Главного управления гражданской защиты Подмосковья в ранге министра Сергей Самолевский, все это важно для каждого человека.

Мобильное приложение службы спасения по Московской области — это еще один удобный способ связи с операторами 112. Оно запущено в 2017 году, и это первое подобное мобильное приложение в России Сергей Самолевский.

Он добавил, что приложение позволяет видеть передвижение машины скорой помощи, бригады аварийной службы газовой сети, а также, например, знать, где находятся родные и близкие, видеть их местоположение на интерактивной карте.

Там же можно вызвать на дом врача и спасателей, оперативно сообщить о происшествии.