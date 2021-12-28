Вызов 2022 года. Выделенки для общественного транспорта появятся в Подмосковье

Одной из главных задач Подмосковья в 2022 году губернатор Андрей Воробьев назвал решение проблемы общественного транспорта. С дорожной ситуацией планируют разобраться за счет выделенных полос, отметил он на встрече с журналистами.

Губернатор отметил, что из-за погодных условий и трафика общественный транспорт нередко выбивается из графика. Это может вызывать раздражение у жителей и нарушать их планы.

«Общественный транспорт, выделенные полосы — это вызов 2022 года», — подчеркнул он.

Чтобы движение общественного транспорта было более предсказуемым, в Московской области появятся выделенные полосы.

«Это непростая задача, но везде, где это возможно, мы, конечно, будем это делать», — добавил Андрей Воробьев.

Также он отметил и запрос жителей на реорганизацию парковочного пространства, так как на многих придомовых территориях нельзя оставлять машины.

«То же самое касается и парковочного пространства. Мы видим огромный запрос жителей. [Представь, ] ты подъезжаешь к своему дому и, о боже, оказываешься в ситуации, когда ехал-ехал-ехал и приехал туда, где нельзя поставить машину. Перегородить дорогу ты не имеешь права. В общем, все, что связано с парковками, требует очень деликатного, внимательного подхода и диалога с жителями», — подчеркнул губернатор.