Выживших в ВОВ вспомнят на акции «Свеча памяти» в Подольске

Жителей Подольска пригласили присоединиться к акции «Свеча памяти», которая пройдет онлайн. Об этом сообщил комитет по делам молодежи городского округа в Instagram.

Каждый год в ночь на 22 июня свечи зажигаются в рамках общенациональной акции «Свеча памяти» по всей России. Цель акции — вспомнить тех, кто прошел Великую Отечественную войну или навсегда остался на поле боя.

В 2021 году акция пройдет в онлайн-формате. В 22:00 каждый житель городского округа может выставить в окне своего дома зажженную свечу и сфотографировать ее. После этого нужно опубликовать снимок в соцсетях с хештегом #ПодольскПомнит.

Администрация округа предложила почтить память тех, кто погиб на полях сражений, и поблагодарить выживших.