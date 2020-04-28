Вывозить отходы на майских праздниках будут без перебоев. В Подмосковье появятся дополнительные контейнеры и машины

В Подмосковье на время майских праздников усилят меры для бесперебойного вывоза отходов. Во всех округах появятся дополнительные контейнеры и мусоровозы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья.

Обеспечивать бесперебойный вывоз мусора будут региональные операторы вместе с администрациями округов.

В регионе установят дополнительные контейнеры и бункеры, создадут резерв техники на случай аварийных ситуаций, усилят работу мусоровозов. Все это делается для того, чтобы избежать образования навалов на контейнерных площадках.

«Мы прогнозируем дополнительное увеличение объема отходов в Подмосковье в период майских праздников», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Он добавил, что во время самоизоляции объем уже вырос на 20%. В мае министр прогнозирует еще больший рост.

«Традиционно в начале мая жители столицы приезжают на свои дачные участки, поэтому предприняты дополнительные меры по усилению работы региональных операторов и муниципалитетов для строгого соблюдения установленных графиков по вывозу отходов на территории региона», — уточнил Велиховский.

Вместе с этим региональные операторы в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции ежедневно дезинфицируют мусоровывозящий автопарк. Также проводится регулярная дератизация и дезинсекция мест накопления отходов и промывка контейнеров на местах сбора отходов. Для этого используют новые современные спецмашины со встроенными мойками.