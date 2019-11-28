Выучить ПДД, играя. Выступления победителей творческого марафона используют в школах Подмосковья

Марафон творческих программ по пропаганде безопасного дорожного движения состоялся в Долгопрудном. Выступления победителей будут использованы для обучения ПДД школьников.

В этом году уже более 10 тысяч учащихся общеобразовательных организаций стали участниками Марафона творческих программ. Проводит конкурс Министерство образования Подмосковья совместно с Госавтоинспекцией.

Членам жюри и присутствующим гостям юные актеры-любители рассказали про дорожную безопасность с помощью стихов, песен, танцев, миниатюр, а также зарисовок из полюбившихся мультиков. Ведь информация лучше всего усваивается в игровой форме, она позволяет детям лучше запомнить правила безопасного поведения на дорогах.

«Более пяти лет мы снижаем показатель детской аварийности. Число погибших детей у нас снизилось больше, чем в три раза. Цифры говорят сами за себя. Количество детей, которые состоят в юных инспекторах дорожного движения, составляет около 30 тысяч в Московской области», — рассказал заместитель начальника ГИБДД ГУ МВД по Московской области Владимир Севостьянов.

Источник фото: телеканал «360»

В финале Марафона участвовали команды-победители зональных этапов из Раменского, Коломны, Реутова, Электростали, Пушкино, Мытищ, Подольска, Красногорска, Зарайска и Можайска. Это как профессионалы из отрядов ЮИД, так и просто творческие дети, увлеченные изучением правил поведения на дороге.

Члены жюри оценивали выступления по многочисленным критериям: в этом конкурсе мало просто быть яркими и талантливыми, нужно уметь пользоваться своими знаниями.

В финале марафона самые активные пропагандисты ПДД получили призы и награды. Ну, а лучшие выступления теперь будут использоваться педагогами школ и детских садов для дальнейшего обучения детей основным навыкам безопасного поведения на дорогах.