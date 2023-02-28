Подмосковье 28 февраля 2023, 19:13 Выставочный зал присоединили к музею-заповеднику «Подолье» в Подольске Фото: Галина Добрынина

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В Подольске к музею-заповеднику «Подолье» присоединили выставочный зал. Планируется, что это поможет развитию туризма в округе. В новом пространстве уже наметили ряд новых выставок, рассказала исполняющая обязанности руководителя музея-заповедника «Подолье» Светлана Брикман.

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Она уточнила, что раньше у музея не было своего выставочного пространства.

«Теперь, благодаря объединению, сможем показать жителям и туристам все богатство своих фондов. В том числе археологические находки, коллекцию живописи подольских художников и многое другое», — рассказала Брикман.

Фото: Галина Добрынина

В фондах музея хранятся картины Виктора Вышлова, Николая Максимова, Риммы Тихоновой, Виктора Каулина, Михаила и Виктории Бровкиных и многих других художников.

Фото: Галина Добрынина

Также в текущем году в музее начали цикл мероприятий к 100-летию со дня рождения историка кулинарии Вильяма Похлебкина. Планируется организовать выставку, в сентябре пройдет гастрономический фестиваль, пройдут театрализованные постановки по книге «Кушать подано».

Фото: Галина Добрынина

Несколько лет назад музей-заповедник «Подолье» включили в губернаторскую программу «Активное долголетие», сюда регулярно приезжают группы туристов со всего Подмосковья.

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