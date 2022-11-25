Подмосковье 25 ноября 2022, 13:48 Выставку вооружения Российской армии представили на Дне призывника в Коломне

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В молодежном центре «Горизонт» в Коломне отметили День призывника. В фойе центра для будущих воинов организовали выставку обмундирования и образцов вооружения Российской армии.

На мероприятии призывники услышали добрые слова напутствия от ветеранов армии и флота. Жизненным опытом с парнями поделились депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева и глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

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«Сегодня я от всех жителей нашего городского округа и от себя лично хочу пожелать вам, ребята, достойно отслужить и с честью вернуться домой. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы у вас появились надежные армейские товарищи. Желаю вам удачи и успехов в прохождении службы», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

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На празднике по сложившейся традиции чествовали лучших воинов-срочников городского округа. За достойное воспитание сына — механика-телефониста, ефрейтора 236-й артиллерийской бригады — командование части поблагодарило жительницу округа Наталью Косову.

«Отдаю долг Родине. Ничего сверхъестественного я не делаю, просто служу России. Как я понимаю, подал хороший пример срочникам, которые пришли на службу. Поэтому командование решило отблагодарить меня и моих родителей», — сказал ефрейтор Иван Косов.

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