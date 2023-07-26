Подмосковье 26 июля 2023, 11:10 Выставку военной техники и концерт в поддержку участников СВО провели в Павловском Посаде Телеканал «360»

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Патриотическое мероприятие в поддержку участников специальной военной операции прошло на площади Революции в Павловском Посаде. Там организовали выставку спецтехники, концерт и благотворительный сбор.

Дети и взрослые оценили военную технику на организованной выставке под патриотические песни. Многие исполнители уже не раз выезжали с концертами в зону спецоперации. Инструкторы курсов начальной военной подготовки учили всех желающих обращаться с оружием. Сотрудники военкомата проводили консультации для тех, кто хочет начать службу по контракту.

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На большом экране транслировали видеоролики о том, как проходит служба в зоне спецоперации и как туда доставляют гуманитарный груз из Павловского Посада. После наградили самых активных участников Telegram-канала #СвоихНеБросаем. Каждый из них на протяжении восьми месяцев оказывал посильную помощь в сборе посылок для бойцов.

Кроме того, на площади установили специальные ящики для сбора денежных средств на закупку необходимого оборудования и снаряжения. Также жители могли написать письмо в зону спецоперации. В конце праздника в небо выпустили воздушные шары в цветах российского триколора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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