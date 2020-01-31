Выставку в честь советской «Молодой гвардии» во время ВОВ открыли в Сергиевом Посаде

«Молодая Гвардия» в Подмосковье открыла выставку, посвященную памяти подпольной антифашистской комсомольской организации, действовавшей в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция открылась 31 января в пешеходной зоне в Сергиевом Посаде, расположенной на улице Сергиевской.

«2020 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. 9 мая исполнится 75-лет Победе в Великой Отечественной войне. На протяжении всего года — до и после юбилейной даты — будут проводиться мероприятия, нацеленные на сохранение исторической памяти. Сегодня мы провели одно из них. Отдали дань уважения и почтили память молодогвардейцев, которые в годы войны подпольно боролись с фашистскими оккупантами. Более сотни юношей и девушек, мальчишек и девчонок своим примером доказали, что у храбрости нет возраста. Именно им и посвящена наша выставка. Она получилась информативной, интересной, а самое главное позволяет прочувствовать, что пришлось пройти молодым героям, какие отважные подвиги были ими совершены», — сказал руководитель Московского областного отделения общественной организации «Молодая Гвардия» Александр Толмачев.

По его словам, Сергиев Посад для организации выставки был выбран неслучайно. В городе есть филиал Всероссийского государственного института кинематографии — на входе в здание учебного заведения выгравированы портреты молодогвардейцев, вставших в 1942 году на защиту родной земли.

«Именно поэтому и с учетом того, что местные жители и учащиеся филиала ВГИКа чтят память героев „Молодой гвардии“, мы решили устроить выставку именно в Сергиевом Посаде», — подчеркнул Александр Толмачев.

На открытии экспозиции собрались активисты молодежных организаций, учащиеся средних специальных и высших учебных заведений, представители окружной администрации.

После церемонии открытия глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев и руководитель областного отделения «Молодой Гвардии» Александр Толмачев приехали на городской Мемориал Славы и возложили цветы к Вечному огню.

Подобные выставки 31 января также заработали в Санкт-Петербурге и Саратове.

«Молодая гвардия» действовала с сентября 1942 года по январь 1943 года, в основном в городе Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР. Это организация с короткой, но героической и трагической историей. «Молодая гвардия» была создана вскоре после оккупации Краснодона немецко-фашистскими захватчиками. Она насчитывала около 110 участников, самому младшему из которых было 14 лет. 15, 16 и 31 января 1943 года многих из них фашисты казнили.