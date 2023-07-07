Подмосковье 07 июля 2023, 20:11 Выставку в честь советского разведчика Вильяма Фишера открыли в Мытищах

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В Мытищинском историко-художественном музее открыли выставку, посвященную 120-летию со дня рождения советского разведчика Вильяма Фишера, также известного как Рудольф Абель. Мероприятие продлится до 18 июля.

Вильям Генрихович родился в английском городе Ньюкасл в 1903 году. В 17-летнем возрасте будущий полковник оказался в Советском Союзе. Во время и после войны работал разведчиком, в 1957 году Вильяма арестовали агенты ФБР в США. Его приговорили к 32 годам лишения свободы, но спустя пять лет Фишера обменяли на американского пилота Фрэнсиса Пауэрса.

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«С Мытищами его связывает дачный участок в селе Старые Большевики. Его выдали семье Фишеров в 1921 году. Годы жизни, проведенные там, назвать сложно, но после смерти Вильяма дачу унаследовал его внук Андрей», — поделилась главный хранитель музея Софья Бабайкина.

На выставке представили три графические и две живописные работы Вильяма Фишера. Также посетителям покажут английскую справку о его рождении от 1903 года и фотографии после возвращения из американской тюрьмы.

Подруга семьи Фишеров Светлана Артемова также посетила музей и поделилась воспоминаниями об известном разведчике. По ее словам, Вильям был очень добрым человеком, но часто уезжал на долгое время. На тот момент она не знала, чем Фишер занимался.

«Очень любил цветы, рисовал их и дарил картины. Февраль 1962-го, когда вернулся из Америки, он считал своим вторым днем рождения. Как всем известно, Дядя Вилли долгое время носил имя своего друга Рудольфа Абеля, который в свое время снимал у меня дачу и жил в Старых Большевиках», — рассказала жительница.

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