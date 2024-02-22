Подмосковье 22 февраля 2024, 17:21 Выставку уникальных патриотических картин «Сыны Отечества» открыли в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В картинной галерее имени Горшина в городском округе Химки открылась выставка уникальных картин участников и свидетелей Великой Отечественной войны, боев в Афганистане и специальной военной операции. Мероприятие посетили депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирина Роднина, депутат Инна Монастырская и заместитель главы Химок Игорь Панчук.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

В центральной части экспозиции представлены портреты участников и героев специальной военной операции художника Алексея Крюкова. Он неоднократно посещал поселки и города Дебальцево, Луганск, Логвино, Изварино, где общался с ополченцами и мирными жителями. С них он создал этюды и наброски для будущей картины «Ополченцы Новороссии».

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Кроме того, на выставке представлены рисунки, выполненные участником Афганской войны — майором Валерием Меньшиковым. Химчанин прошел всю войну связистом воздушно-десантных войск. Валерий Викторович увлекается фотографией с детства, и это хобби сопровождало его даже в период службы в Афганистане. Будни солдат он запечатлел на пленочный фотоаппарат.

«Эта выставка приурочена ко Дню защитника Отечества. Накануне праздника тут также провели акцию „Открытка на фронт“. Жители Химок подписали 1100 поздравительных открыток с душевными поздравлениями и теплыми словами для солдат, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Выставка проходит в рамках проекта «Мы первые». Экспозиция продлится до 22 марта.

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