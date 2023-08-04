Подмосковье 04 августа 2023, 11:35 Выставку трофеев и амуниции Александра Овечкина откроют на хоккейном турнире в Красногорске Фото 2022 года / Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Трофеи, личные вещи и спортивный инвентарь Александра Овечкина смогут увидеть зрители хоккейного турнира на арене имени Владимира Петрова в Красногорске. Подробнее рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Выставку можно будет увидеть с 7 по 12 августа включительно. В заключительный день работы экспозиции состоится грандиозный финал «Кубка Овечкина», где определятся победители и призеры юбилейного, пятого хоккейного турнира среди сильнейших детско-юношеских академий страны. В этот же день на льду сразятся команды легенд хоккея и знаменитых блогеров.

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​Вход на матчи для зрителей свободный, но на финал понадобится пригласительный билет. Заявку на бронирование необходимо оформить на официальном сайте турнира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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