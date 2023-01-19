Подмосковье 19 января 2023, 17:31 Выставку советских автомобилей открыли в музее в Красногорске

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В красногорском музее техники Вадима Задорожного открылась выставка «ЗиЛ и автомобили особого назначения». На ней представлены ЗиЛ Брежнева, броневик Сталина и другие правительственные машины. Жители и гости Подмосковья смогут не только увидеть исторические экспонаты, но и узнать массу интересных фактов в ходе экскурсии.

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Как рассказали в музее, экспозиция наглядно показывает, как менялись облики и конструкции правительственных машин в зависимости от запросов времени.

Большинство правительственных автомобилей той эпохи выпускались на заводе ЗиЛ — правда, при Сталине он назывался ЗиС. Первые машины были выпущены после войны.

«Эти машины не спортивные, созданы для весьма утилитарных целей, черные, весьма угрюмые, но в этом классе они и должны выглядеть так. Большинству посетителей они ни о чем не говорят. Но когда мы рассказываем, кому принадлежал автомобиль, и немного истории о том времени, они сразу оживают», — рассказал методист музея Владимир Зезюлинский.

Посетители смогут увидеть броневик Сталина ЗиС-115, брежневский ЗиЛ-111Д — именно его использовали при встрече Фиделя Кастро в 1974 году, а также во время визитов Брежнева в Германию.

Для посетителей за час экскурсии расскажут сразу о нескольких периодах — машинах сталинской эпохи — выпуска 1949–1955 годов, принципиально новые автомобили хрущевской оттепели, а также брежневский период, начавшийся в конце 60-х. Заканчивается экскурсия на правительственных авто 90-х годов.

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