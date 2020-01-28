Выставку-смотр «Салют Победы!» открыли в Балашихе

В «Картинной галерее» Балашихи открылась выставка-смотр «Салют победы!». Ее посвятили Великой Отечественной войне.

Портреты, причудливые композиции и даже ковры — в балашихинской «Картинной галерее» открылась выставка к юбилею Победы. Свои работы представили 37 мастеров из Балашихи, Звенигорода, Одинцова, Красногорска, Фрязина, Химок, а также поселков и деревень Московской области. Одни работы лаконично передают ужас, другие — рассказывают истории. Профессионалов среди участников нет, только наивное искусство.

«Конечно, одна из главных задач такого смотра — это поиски новых имен именно в мире наивного искусства. Здесь представлены художники, которые уже достаточно знамениты. Сегодня были найдены новые имена, за которыми мы теперь будем следить. Может, они проявят себя как гении в мире наивного искусства», — отметила директор балашихинской «Картинной галереи» Елена Елистратова.

Источник фото: телеканал «360»

Претенденты проходили отбор: их оценивали эксперты из балашихинской и Третьяковской галереи. Экспозиция в Балашихе — этап всероссийского смотра. Финальная выставка «Салют Победы!» пройдет весной на Поклонной горе. А посмотреть картины в Подмосковье можно будет до 1 марта.