13 февраля 2024, 16:28
Выставку «Русские лаки из Амстердама» откроют в музее в Мытищах
В Музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» откроют уникальную выставку коллекционера Инны Кауфман «Русские лаки из Амстердама». Открытие состоится 16 февраля.
В экспозиции представят изделия знаменитых фабрик России: Федоскино, Палех, Холуй, Мстера. Также продемонстрируют авторские эксклюзивные перьевые ручки, выполненные в технике миниатюрной живописи. Они изготовлены компанией Инны Кауфман. Всего в коллекции насчитывается около 400 изделий.
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Выставка предназначена для того, чтобы продемонстрировать актуальность и интерес к традиционной лаковой миниатюре не только на территории России, но и за рубежом.
Проект продлится до 19 мая 2024 года, вход в музей бесплатный.
Музей народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» находится в селе Федоскино, улица Лукутинская, строение № 7.
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