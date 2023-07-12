Подмосковье 12 июля 2023, 12:58 Выставку испанского художника и гравера Франсиско Гойи откроют в Дмитрове Министерство культуры и туризма Московской области

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Дмитровский кремль откроет новую выставку рисунков и гравюр 14 июля. Посетителям представят работы известного испанского художника Франсиско Гойи.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что Франсиско Гойя является одним из первых мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма. В Дмитровском кремле представят его серии офортов «Причуды» и «Пословицы», которые представляют большую ценность с точки зрения изобразительного искусства и истории.

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Выставку можно будет посетить до 10 сентября. Подробности — на сайте музея-заповедника.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. Портал позволяет забронировать номер, спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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