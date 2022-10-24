Выставку работ художника Павла Боркунова открыли в галерее Балашихи | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 18:14 Выставку работ художника Павла Боркунова открыли в галерее Балашихи

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В картинной галерее в Балашихе открылась персональная выставка художника Павла Боркунова. На экспозиции представлено 80 работ из разных периодов творчества автора.

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Картины Боркунова — это размышления автора на темы религиозного мистицизма, реализма и абстрактного экзистенциализма. Павел является продолжателем традиций художника Павла Никонова — одного из ярких представителей сурового стиля 60-х годов XX века.

«Всегда отмечаю эту картинную галерею за стремление быть очень разнообразными в организации выставок. Каждая выставка — это событие. И все художники, которые здесь экспонируются, очень сильно отличаются друг от друга своим стилем, взглядом на мир и мастерством. Я уже посмотрела картины. Они очень интересные, яркие и самобытные. Я думаю, что выставка будет очень востребована», — отметила начальник управления культуры администрации Балашихи Светлана Шарцева.

На открытии выставки присутствовал сам художник, он рассказал о своих картинах и интересных моментах работы.

«Это моя первая персональная и крупная выставка. Это для меня большой шаг вперед. Здесь мои крымские и московские картины, есть в витринах и пластилиновые работы. Многие экземпляры выставлены впервые», — рассказал Павел Боркунов.

Также посетители экспозиции смогут поближе познакомиться со стилем художника, посмотрев видеосюжеты, которые представлены на двух экранах. Выставка продлится в балашихинской галерее до 20 ноября.