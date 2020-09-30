Выставку миниатюрных работ из металла открыли в Рузском краеведческом музее

В Рузском краеведческом музее представили собрание уникальных экспонатов из металла, созданных жителем Одинцова. За каждой вещью кроется творческий порыв Владимира Борисова — он не готовит эскизы.

Посетители увидят здесь, например, подъемный кран, колесный погрузчик, настольные весы и не только. Поделки миниатюрные — они созданы с помощью токарного и фрезерного станков.

На каждый экспонат у автора уходит несколько месяцев, а такую коллекцию он подготовил за четыре года. Владимир Борисов уже знает, каким будет ее продолжение, и работает над этим.

Кроме экспозиции миниатюр, в музее сейчас работает и выставка значков, посвященных Олимпийским играм, проведенным в 1980 году в Москве.

Найти можно коллекцию картин пейзажиста Василия Комарова и собрание камней и минералов Рузского края, добавил директор Евгений Есютин.

Глава округа нацеливает нас на то, чтобы мы творчески и креативно подходили к вопросу организации выставок, что мы и делаем Евгений Есютин.

Рузский краеведческий музей можно будет посетить со вторника по субботу — с 10:00 до 17:00, в воскресенье — с 10:00 до 16:30.