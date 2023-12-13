Подмосковье 13 декабря 2023, 13:41 Выставку о жизни историка и исследователя Вильяма Похлебкина продлили в Подольске Министерство культуры и туризма Московской области

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Подмосковный музей-заповедник «Подолье» продлил работу выставки, посвященной жизни и творчеству советского и российского историка, географа, журналиста, исследователя и популяризатора кулинарии Вильяму Похлебкину. Она будет работать до 1 апреля.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, Вильям Похлебкин известен как ученый-энциклопедист, специалист по международным отношениям, геральдист, знаток русской кулинарии и действительный участник Всесоюзного географического общества. Ему удалось реконструировать многие древнерусские блюда, а его книги пользуются большим спросом и неоднократно переиздавались.

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Последние 33 года жизни Похлебкин провел в Подольске. На выставке можно узнать о его творчестве и жизни, увидеть фотографии, рукописи, документы и многие другие экспонаты.

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