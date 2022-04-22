Выставку «НАТО. Хроника жестокости» открыли в Балашихе

В экспозиции представлены фотографии 1945–2016 годов Э. Воблина, А. Круглова, Ю. Абрамочкина, С. Грызунова, Ю. Заритовского и других авторов, ставших свидетелями действий НАТО.

Выставку подготовили Государственный центральный музей современной истории России совместно с Министерством обороны РФ, Центральный музей Вооруженных Сил РФ, Российское историческое общество, Московский государственный институт международных отношений, Ассоциация исторических парков «Россия — Моя история», информационные агентства ТАСС и МИА «Россия сегодня» и администрация городского округа Балашиха.

Обзорную экскурсию по экспозиции провел известный военный эксперт, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов. На открытии мероприятия присутствовали волонтеры балашихинских молодежных центров «Семья» и «Новый Свет» и студенты Балашихинского техникума и Ногинского колледжа.

«Школьникам и студентам средних учебных заведений необходимо знать настоящую историю взаимоотношений России со странами НАТО. Это как раз то, о чем в образовательных учреждениях не говорят», — отметила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

Выставка будет работать до 22 мая 2022 года.