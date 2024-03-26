Подмосковье 26 марта 2024, 18:39 Выставку народного декоративно-прикладного творчества открыли в Химках Администрация Химки г.о.

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Торжественное открытие выставки народного декоративно-прикладного творчества «Русская душа красотою живет» состоялось в Московском государственном институте культуры городского округа Химки. Жители и гости Подмосковья могут ознакомиться с экспозицией в холле первого этажа учебного корпуса № 2.

На выставке представлены работы различных авторов, включая глиняные игрушки кандидата педагогических наук, доцента кафедры народной художественной культуры Владимира Ситникова, экспозиции кружевоплетения преподавателя кафедры народной художественной культуры Натальи Рычковой. Организаторы также представили предметы декоративно-прикладного творчества кафедры народно-художественной культуры для посетителей.

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В честь открытия провели мастер-классы по созданию глиняных игрушек и кружевоплетению. Студенты в народных костюмах провели интерактивную экскурсию, рассказывая о народных традициях и экспонатах.

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