25 июля 2023, 15:57
Выставку музыкальных инструментов откроют в музее Наро-Фоминска 26 июля
Открытие выставки «И звуки прошлого становятся слышны нам…» состоится 26 июля в Наро-Фоминском историко-краеведческом музее. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Экспозиция посвящена истории создания музыкальных инструментов. Посетители узнают о самых первых предметах, которые создали люди для извлечения приятных звуков. На выставке собрали и современные экземпляры с автографами знаменитостей. Среди них медиаторы гитаристов Марко Мендозы и Федора Васильева, струны Сергея Попова.
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Приятным дополнением к выставке станет выступление участника и лауреата всероссийских конкурсов, пианиста Вадима Селютина.
Начало мероприятия в 14:00. В день открытия вход свободный. Подробнее о выставке можно узнать на сайте музея.
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