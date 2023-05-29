Подмосковье 29 мая 2023, 13:29 Выставку «Мураново: взгляд через нейросети» открыли в Пушкино Музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева»

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В торгово-развлекательном центре «Пушкино парк» в Пушкино открылась выставка «Мураново: взгляд через нейросети». На ней презентовали 22 картины, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозицию организовали совместно с музеем-заповедником «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева». Среди работ есть современные фотографии и копии картин из выставок усадьбы. Также были работы нейросетей.

«Мечтательная и одухотворенная Китти Тютчева остается по-прежнему волшебной, вокруг Николая Ивановича Тютчева, потомка старинного дворянского рода, музейщика и коллекционера, вырастают целые миры, а мурановские пейзажи напоминают сказку», — сообщили в ведомстве.

Выставка бесплатная. Она будет работать до сентября.

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