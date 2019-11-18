Выставку Марка Шагала в «Новом Иерусалиме» посетили уже более 3 тысяч человек

В музее «Новый Иерусалим» 15 ноября открылась выставка работ выдающегося представителя художественного авангарда XX века — Марка Шагала. Экспозицию уже посетили 3397 посетителей, сообщили в Комитете по туризму Московской области.

На выставке «Шагал: между небом и землей» собрано 239 работ из трех стран. Свои коллекции представили музеи России, Беларуси, Франции, среди которых Музей Марка Шагала в Витебске, Национальный музей Марка Шагала в Ницце, ГМИИ имени Пушкина, Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музей истории евреев в России и частные коллекционеры.

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Экспозиция выставки выстроена в хронологическом и тематическом порядках, посвящена различным периодам в творчестве художника и разделена на три пространства. В «Жизни земной» представлены живопись и графика первой четверти XX века, в «Путешествиях и мостах» работы второй четверти века, в «Бытии небесном» — второй половины XX века. Также создатели выставки представили здесь экспонаты, которые могли окружать художника в детстве: предметы быта и религиозного обихода, лубки, изразцы.

Выставка «Шагал: между небом и землей» в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» продлится до 8 марта 2020 года включительно.