Подмосковье 18 августа 2023, 09:45 Выставку личных вещей Высоцкого открыли в Ногинске Телеканал «360»

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Выставка «Таганка! Славься! Смейся! Плачь! Кричи!» открылась в Ногинском музейно-выставочном центре. Там представлены личные вещи Владимира Высоцкого. Посетители смогут увидеть одежду, гитару, меч и другой реквизит из спектаклей «Жизнь Галилея» и «Гамлет».

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Организатором выставки выступил московский музей Высоцкого. Хранители передали в Ногинск 22 экспоната. Гитара, представленная в экспозиции, — подлинник. С ней Владимир Высоцкий выходил на сцену Театра на Таганке и исполнял песни в постановке «Гамлет».

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«Я надеюсь, что эта выставка будет пользоваться популярностью у наших жителей», — отметила директор Ногинского музейно-выставочного центра Ирина Баранова.

Гости на открытии вспоминали творчество Владимира Высоцкого, читали стили и пели песни.

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Выставка продлится до 19 августа и будет работать со вторника по воскресенье до 17:00.

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