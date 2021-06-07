Выставку картин из мусора представили на форуме «Экологичное Подмосковье»

Форум общественных инициатив «ЭкоЛогичное Подмосковье» состоялся 7 июня в Доме правительства Московской области. На нем представили выставку фоторепродукций знаменитых полотен, выполненных из мусора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУСК Подмосковья.

Открыли форум статс-секретарь Экологической палаты России, советник директора ФГБУ «ГОИН» Росгидромета, член ученого совета ВНИИ «Экология» Вадим Петров и заместитель председателя правительства Подмосковья — министр экологии и природопользования МО Андрей Разин.

«Я очень рад приветствовать здесь вас всех на этом замечательном мероприятии. Прошел сейчас по выставке, посмотрел каждую работу и действительно впечатлен. Я рассчитываю, что, действительно подобным образом мы сможем еще более явно рассказать о проблемах культурологического развития нашей планеты, о сохранении баланса, который, безусловно, требуется для нас и наших детей», — подчеркнул Андрей Разин.

Выставка «Мусореализм» — это 13 фоторепродукций известных работ мировых художников, выполненных из мусора. Среди представленных работ репродукции «Моны Лизы», «Крика», «Мадонны Литты» и других.

Как отметила автор выставки и зампред комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов ОП Московской области Ульяна Белова, необходимо «мотивировать людей снижать собственный мусорный след и менять устоявшиеся модели потребительского поведения».

«На самом деле мы готовили эти работы полтора года, мы попали в пандемию. Выставка должна была открыться в июне прошлого года. Мы очень рады, что именно так произошло, потому что выставка стала еще сильнее, в команде появились люди, которые ее усилили, к примеру, своими текстами. Потому что было важно не только красиво сфотографировать, но и грамотно донести информацию», — рассказала автор выставки Ульяна Белова.

Источник фото: телеканал «360»

Чувствуется объем и масштабы тех отходов, которые мы с вами производим. То есть тут соединение высшего искусства и низшего. Если низшее захватит весь мир, как это сейчас происходит, то высшего больше не будет. Эта выставка в целом о том, что обратите внимание на осознанное потребление, причем детально Ульяна Белова автор выставки, зампред комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов ОП Московской области.

На форуме руководители региональных отделений и представители общественных организаций затронули вопросы интеграции искусства в экологию, развития экологического потенциала в регионе и способов по расчистке от мусора локальных объектов. Спикеры отметили, что уже были реализованы такие акции по уборке мусора, как плоггинг и субботники на SUP-досках и каяках.

Проект «ЭкоЛогичное Подмосковье» призван объединить усилия эковолонтеров региона. В его рамках проводят посадку деревьев, уборку территорий, субботники, сборы вторсырья, акции, семинары и многое другое.