Подмосковье 12 июля 2023, 15:21 Выставку картин художника Хсара Гассиева откроют в музее в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Художественная выставка «Перед рассветом» пройдет в историко-художественном музее Мытищ с 14 июля по 14 августа. Она будет посвящена памяти художника Хсара Гассиева.

Открытие выставки состоится в Мытищинском историко-художественном музее 14 июля в 14:00. В своих картинах художник засвидетельствовал и образно воплотил исторические события, которые увидел сам — репрессии, войны и природные катаклизмы. Его картины хранятся во множестве музейных коллекций.

Реклама

В середине 1960-х художник поселился в Мытищах, откуда родом его супруга. Позже Гассиев вернулся в Южную Осетию, но часто приезжал в свою квартиру в Мытищах, где была его вторая мастерская. В конце 1990-х он с семьей вновь обосновался в подмосковном городе. В новой мастерской в Перловке он создал самые значимые картины 2000-2010-х годов.

Хсар Гассиев был членом Мытищинской Ассоциации художников, некоторое время преподавал в художественной школе имени Кольченко. Картины художника хранятся в собрании Мытищинского историко-художественного музея и Мытищинской галереи искусств.

Выставка «Перед рассветом» будет проходить с 14 июля по 14 августа. Она даст возможность любителям искусства увидеть некоторые из лучших работ Хсара Гассиева. Ее также можно будет посетить по Пушкинской карте.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».