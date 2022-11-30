Подмосковье 30 ноября 2022, 23:37 Выставку фудтраков с продукцией подмосковных фермеров проведут в Красногорске

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В Подмосковье 5 декабря стартует торгово-закупочная сессия рестораторов с фермерами и производителями региона. На мероприятии продемонстрируют фудтраки с подмосковной продукцией.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев рассказал о том, что торгово-закупочная сессия представит ведущих представителей сферы гостеприимства и сельхозтоваропроизводителей.

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«На месте будет организована выставка Подмосковных фудтраков. Выбрать место для размещения мобильного торгового объекта можно онлайн, через портал „Госуслуги Московской области“. Также во время торгово-закупочной сессии будет организован ресторанный дворик для желающих перекусить. А на третьем этаже здания „Новатор“ будут размещены тележки с мороженным, кукурузой и хот-догами », — отметил Кирилл Григорьев.

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Во время торгово-закупочной сессии фермерам Подмосковья расскажут, как наладить поставки в точки общепита. Кроме того, участники мероприятия получат информацию об условиях сотрудничества от лидеров отрасли.

Для участия в сессии нужно до 2 декабря отправить заявку по электронной почте: torgovlyamo@yandex.ru, указав ФИО, контактный телефон, название компании и товарную группу, производимой продукции.

Торгово-закупочную сессию проведут в Доме правительства Московской области в Конференц-зале ДЦ «Новатор» по адресу: г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 7. Начало регистрации в 10:00.

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