Подмосковье 29 ноября 2023, 16:25 Выставку эскизов к фильму «Морозко» откроют в галерее в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Выставку эскизов к фильму «Морозко» откроют в картинной галерее имени Горшина в Химках. В экспозиции представят работы художника-постановщика Арсения Клопотовского, который создал образы персонажей и декораций. Он также был автором множества технических находок, которые использовались при создании фильма.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Сказка «Морозко» стала настоящим новаторством для Советского Союза. Арсений Клопотовский один из первых начал использовать комбинированные съемки для создания реалистичной картины. Необычным приемом также стала обратная перемотка ленты. Это позволило зрителю глубже погрузиться в атмосферу фильма.

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Выставка в Химках позволит каждому желающему оценить талант и креативность художника, а также его вклад в мировую киноиндустрию.

«Выставки и посвященные им лекции, семинары проходят в галерее Горшина на регулярной основе, привлекая большое количество горожан. Помимо этого, галерея принимает участие в реализации проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева „Культура Подмосковья“», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Экспозиция откроется 30 ноября в 14:00. Для гостей главный хранитель галереи Анна Шарыгина проведет ознакомительную экскурсию.

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