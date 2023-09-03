Подмосковье 03 сентября 2023, 02:00 Выставку «Духовные оплоты Петра I» открыли в Сергиевом Посаде Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника

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В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике открылась выставка «Духовные оплоты Петра I». Экспозиция рассказывает о роли монастырей в жизни российского государства петровской эпохи.

«В экспозиции представлены предметы петровской эпохи из коллекции Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Из своих фондов Сергиево-Посадский музей-заповедник покажет архитектурные и печные изразцы XVIII века из сооружений Троицкого монастыря, таких как Трапезная палата с церковью Сергия, Царские Чертоги», — уточнили в администрации округа.

Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Фото: пресс-служба Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника

В эпоху Петра монастыри были культурными и духовными центрами, а также крупными землевладельцами. Троице-Сергиев монастырь помогал царю строить военные корабли и галеры.

Проект реализовали в рамках Ассамблеи петровских музеев России и проекта «Россия, помнящая Петра».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что с помощью портала welcome.mosreg.ru удобно находить информацию обо всех достопримечательностях и культурных событиях в регионе.

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