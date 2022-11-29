Подмосковье 29 ноября 2022, 13:27 Выставку достижений мировой юстиции Подмосковья проведут в Кремле

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Современный этап развития института мировых судей Подмосковья представят на выставке, которая пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Экспозиция называется «Мировая юстиция Московской области в эпоху цифровых технологий».

Выставка откроется в рамках всероссийского съезда судей. Это важное мероприятие, на котором подведут итоги работы за прошедшие шесть лет с момента последней встречи и обсудят дальнейшие перспективы развития судебной системы России.

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Двадцать девятого ноября перед участниками выступят председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин и другие представители судебных органов. Ожидается выступление президента России Владимира Путина, об участии которого заявил Дмитрий Песков.

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Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области представит на мероприятии проект развития мировой юстиции региона в период с 2001 по 2022 год. Его покажут с помощью двух цифровых панелей и интерактивного экрана. На выставке, помимо прочего, можно будет увидеть знак, который был отличительным символом мировых судей с 1864 года.