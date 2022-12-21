Подмосковье 21 декабря 2022, 13:32 Выставку археологических находок Щербинского городища открыли в аэропорту Домодедово

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Фотовыставку с археологическими находками, сделанными во время раскопок на территории древнего Щербинского городища, представили в аэропорту Домодедово. Пассажиры могут рассмотреть украшения и предметы быта, которыми пользовались древние жители нынешнего Подмосковья.

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Ученые говорят, что в период с VII по V век до нашей эры территорию нынешнего округа Домодедово населяли дославянские племена. Уникальное Щербинское городище — тому подтверждение. Археологи провели здесь большую работу и два года назад смогли сделать важные находки. В числе прочего здесь обнаружили редкие женские украшения — они и составляют основу фотовыставки, которую смогут наблюдать все пассажиры воздушной гавани. Уже из самолета они увидят и само городище.

«Это как раз история Домодедова. Очень древняя история Домодедова. Когда люди взлетают и смотрят в иллюминатор, они видят это городище рядом со взлетной полосой, но не все понимают, что это такое, какую историческую ценность несет это место», — говорит руководитель подмосковной археологической экспедиции Ася Энговатова.

Земля Подмосковья пронизана историей. Здесь находят памятники самых разных эпох, а увидеть их в международном аэропорту — очень современно.

«Важно, чтобы эта выставка была открыта именно здесь, где большой пассажиропоток. Я убежден, что люди заинтересуются историческим и культурным наследием нашего региона», — сказал глава округа Домодедово Михаил Ежокин.

Культура дославянского населения еще не изучена до конца, поэтому каждая новая деталь — как кусочек большого пазла, из которого складывается история. Пассажиры аэропорта Домодедово получили хорошую возможность познакомиться с работой археологов. Сами древности хранятся в одном из музеев Москвы.

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