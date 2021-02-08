Цикл выставок в честь оперных певцов Большого театра откроют 13 февраля в Клину

В подмосковном музее-заповеднике Петра Чайковского 13 февраля начнется цикл выставок в честь выдающихся оперных певцов Большого театра. Посетителям покажут архивные фотографии, пластинки, письма поклонников и не только.

Первая выставка«Моя судьба в Большом театре» будет посвящена 95-летию солистки Большого театра Валентине Левко.

Она известна исполнением русских романсов и народных песен, отметил дирижер Владимир Федосеев.

Ее очень любили. Валентина Николаевна была уникальной певицей с прекрасным голосом. И она всегда отличалась от многих. В наше время ее даже трудно с кем-то сравнить Владимир Федосеев

Валентина Левко исполнила свыше 30 партий в Большом театре. Ее голос звучит и в художественных, документальных фильмах, среди которых «Чайковский», «Свадьба в Малиновке», «Простая история».

Посетители выставки смогут увидеть редкие архивные кадры из спектаклей с Галиной Вишневской, Владимиром Атлантовым и Тамарой Милашкиной.

Гости найдут дарственные автографы выдающихся музыкантов ХХ века. На выставке покажут и оригиналы уникальных платьев Валентины Левко, созданных во второй половине XX века.