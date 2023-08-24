Подмосковье 24 августа 2023, 12:29 Выставки мирового уровня и лучшие условия для школьников: как меняется Истра

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Сегодня Истра — это настоящая жемчужина Подмосковья. Городской округ славится богатой историей и традициями.

Доступная и современная медицина

Качественное и доступное здравоохранение — неотъемлемая составляющая благополучия человека. Вопрос с медициной долгое время тревожил жителей округа, так как у них не было современного технологичного учреждения здравоохранения. Власти решили эту проблему, открыв в 2022 году областную клиническую больницу. В партнерстве с Минобороны всего за восемь месяцев строители возвели современный медицинский комплекс. Он включает стационар на 160 коек и поликлиническое отделение.

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Отремонтировали в округе и два ФАПа, закупили для них современное медицинское оборудование.

В этом году в Истре планируют завершить капитальные ремонты взрослой поликлиники № 1, а также поликлиники в селе Новопетровское.

Лучшие условия для школьников

Не забыли в округе и об образовании, ведь оно — залог успеха. Власти региона стараются приложить максимум усилий для того, чтобы школьники получали качественные знания в лучших условиях.

За это время в микрорайоне «Восточный» построили большую школу, пристройку на 400 мест в Глебовском. Капитально отремонтировали школу им. Чехова в Истре и детский сад № 5 в Дедовске.

К 1 сентября в Павловской Слободе откроют уникальный технолицей имени Долгих. Планируется, что здесь будет центр с лучшими образовательными практиками. Учебное заведение будет выпускать инженеров, IT-специалистов и гуманитариев. Кроме того, сегодня здесь также строят корпуса, в которых смогут проживать как педагоги, так и учащиеся. Найдется в уникальном центре место и для малышей: в скором времени здесь заработает детский сад на 320 воспитанников.

Выставки мирового уровня

В округе также заботятся и культурном просвещении жителей. К примеру, в музейном комплексе Новый Иерусалим регулярно проводят выставки. Нередко они становятся событиями мирового уровня. За это время жители округа видели работы Пабло Пикассо, Альбрехта Дюрера, Карла Фаберже, Питера Пауля Рубенса и Марка Шагала.

В этом же пространстве создали большой детский творческий центр «Экспонариум». Так дети могут на интерактивных стендах узнать об искусстве, науке, природе, а также попробовать себя в роли художников, скульпторов, керамистов.

Дороги и благоустройство

Построили в Истре и автомобильный путепровод черед железнодорожные пути в Дедовске. Рядом с ним для безопасности и удобства пешеходов возвели надземный переход.

Привели в порядок два парка и центре Истры. Оборудовали первую в округе официальную пляжную зону. В Дедовске благоустроили парк «Фабричный» и зону отдыха у пруда.

Кроме того, обустраивают и парк в Павловской Слободе. Уже скоро в нем появятся прогулочные тропинки, велодорожки, детские и спортивные площадки. Так как зона отдыха располагается в лесополосе, все работы здесь проводят с минимальным вмешательством в экосистему. Открыть обновленный парк планируют к началу учебного года.