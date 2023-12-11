Подмосковье 11 декабря 2023, 23:56 Выставка живописи XX–XXI веков в музее «Новый Иерусалим» будет работать до 28 января Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим"

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В музее «Новый Иерусалим» проходит выставка живописных работ художников XX–XXI веков «Игра в пространство». Она будет открыта до 28 января следующего года, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция представляет собой более 80 работ из коллекции музея «Новый Иерусалим». Гости смогут насладиться картинами Давида Бурлюка, Филиппа Малявина, Александра Осмеркина, Петра Кончаловского и других.

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«Работы художников объединены одной задачей — выстроить на плоскости холста художественное пространство. Многие произведения предстали перед широкой зрительской аудиторией впервые», — уточнили в ведомстве.

Выставку поделили на три раздела. Это «В пространстве пейзажа», «Человек в пространстве» и «Пространство и время».

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