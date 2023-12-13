Подмосковье 13 декабря 2023, 12:20 Выставка живописи «Я горжусь тобой, Россия!» началась в Подмосковье Владимир Думчев

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Во дворце культуры «Мир» в Лыткарине открылась выставка «Я горжусь тобой, Россия!». На ней представили свыше 60 живописных работ художников из Люберец, Малаховки, Краскова, Дзержинского и других городов.

«У нас недавно была очень хорошая выставка от союза художников Подмосковья в академии управления МВД. На этом мероприятии прозвучала замечательная песня, в которой была фраза „Я горжусь тобой, Россия“. Меня она очень тронула, и я подумала, почему бы нам не провести выставку под таким девизом», — рассказала председатель лыткаринского отделения союза художников Подмосковья Наталья Каменская.

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В экспозицию включили зимние пейзажи, натюрморты и портреты. Художница из Лыткарина Ирина Тимофеева выставила шесть картин.

«Одна из моих любимых работ „Солнечный день“ написана на нашем лыткаринском карьере в зимний период», — сообщила Тимофеева.

Выставка будет работать ежедневно в течение месяца. Посмотреть на работы художников можно будет с 16:00 до 20:00 в фойе второго этажа дворца культуры «Мир».

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