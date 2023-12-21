Подмосковье 21 декабря 2023, 11:31 Выставка живописи и скульптуры начнется в музее-заповеднике «Абрамцево» 22 декабря Музей-заповедник "Абрамцево"

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Открытие выставки «Лицом к лицу», на которой будут представлены работы Натальи Нестеровой и Лазаря Гадаева, состоится 22 декабря в Поленовской даче музея-заповедника «Абрамцево». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Крупные современные художники Наталья Нестерова и Лазарь Гадаев известны своей уникальной манерой творчества. Название выставки «Лицом к лицу» предполагает общение со зрителем через произведения напрямую, без посредников. В экспозиции представят около 30 работ, в числе которых живопись, скульптура и графика. Это произведения из собрания музея и частных коллекций.

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