Подмосковье 15 марта 2023, 13:30 Выставка живописи и графики «Город художников» откроется в Сергиевом Посаде 17 марта

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Более 200 работ представят на выставке местных художников в Сергиевом Посаде. Пейзажи древнего города, вдохновляющие не одно поколение живописцев, можно будет увидеть с 17 марта.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что проект приурочен к юбилею Сергиево-Посадского отделения Союза художников России.

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На выставке можно будет увидеть произведения таких авторов, как Николай Барченков, Николай Беляев, Герман Авраменко, Иван Сандырев, Станислав Гончаров, Евгений Журухин и другие.

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«Музей представит более 200 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из своей коллекции. Это будут в том числе работы молодых художников, которые по-своему переосмысливают опыт старшего поколения и по-прежнему ищут вдохновение в атмосфере города», — сказала руководитель проекта «Город художников» Алина Сапрыкина.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.