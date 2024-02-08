Подмосковье 08 февраля 2024, 23:47 Выставка живописи художников из Пушкино открылась в Красноармейске Источник фото: Екатерина Мелкозерова

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Выставка картин Пушкинского отделения Союза художников Подмосковья открылась в Картинной галерее Красноармейска. Горожане смогут увидеть пейзажи Пушкино и его окрестностей.

По словам секретаря Пушкинского отделения Союза художников Подмосковья Ольги Ковальчук, жителей Красноармейска выставка не оставит равнодушными.

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«Мы первый раз таким большим составом приехали в Красноармейск. Наши художники представили свои работы на тему зимы. Мы рады возможности познакомить жителей Красноармейска с творчеством наших художников», — рассказала Ковальчук.

Главная тема выставки — зима в Подмосковье, свои картины представили более 20 художников.

Директор Картинной галереи Аркадий Зражевский отметил, что выставка удивляет разнообразием техник, сюжетов и художественных приемов.

Увидеть картины пушкинских художников можно до 10 марта.

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