Выставка живописи, графики и скульптуры откроется в Сергиевом Посаде 16 сентября | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 13:25 Поделиться Telegram

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Viber Выставка живописи, графики и скульптуры откроется в Сергиевом Посаде 16 сентября

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Выставка «Осенний салон» откроется в музее-заповеднике Сергиева Посада 16 сентября. На ней представят живопись, графику и скульптуру мастеров округа.

Экспозиция включит в себя свыше 100 работ 51 художника. Гости увидят аллегорические и абстрактные пейзажи, а также портреты. Они познакомятся с работами земляков и узнают об их культурных достижениях.

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Представленные работы станут участниками конкурса, в котором определят пять номинаций: «За творческую разработку темы», «За творческую разработку формы», «За создание яркого образа человека», «Удачный дебют» и «Выбор зрителя».

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Экспозиция будет доступна до 6 ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о начале подачи отопления в социальные учреждения региона на этой неделе.

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