25 февраля 2023, 18:50
Выставка «Женщины героев» открылась в честь 23 Февраля в Дубне
В Парке семейного отдыха в Дубне в честь Дня защитника Отечества открылась выставка «Женщины героев». На мероприятии был глава округа Сергей Куликов и советник министра информационных и коммуникационных связей Московской области Евгений Кулаков.
«Сегодняшнее мероприятие очень хорошо и правильно открывается. Это жены, сестры, матери тех ребят, которые сейчас сражаются», — сообщил Сергей Куликов.
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Экспозицию открыли в рамках проекта «Жены героев».
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Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дубна
23 февраля
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