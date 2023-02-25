Подмосковье 25 февраля 2023, 18:50 Выставка «Женщины героев» открылась в честь 23 Февраля в Дубне

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В Парке семейного отдыха в Дубне в честь Дня защитника Отечества открылась выставка «Женщины героев». На мероприятии был глава округа Сергей Куликов и советник министра информационных и коммуникационных связей Московской области Евгений Кулаков.

«Сегодняшнее мероприятие очень хорошо и правильно открывается. Это жены, сестры, матери тех ребят, которые сейчас сражаются», — сообщил Сергей Куликов.

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Экспозицию открыли в рамках проекта «Жены героев».

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