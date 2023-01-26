Подмосковье 26 января 2023, 10:53 Выставка вузов и колледжей прошла для юных жителей в Андреевке

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Юные жители поселка Андреевка познакомились с профессиями, которые можно получить в вузах и колледжах региона. На встрече в Доме культуры ребята узнали о возможностях, которые предоставляют образовательные учреждения, смогли примерить форму спасателей и оценить будущие карьерные перспективы.

Кем бы ни захотели стать ученики Андреевской школы — теперь они точно знают, что получить профессию мечты могут недалеко от дома.

Девятиклассник Андрей с делом жизни уже определился: пойдет в IT. Молодой человек изучает популярные языки программирования. Он внимательно слушал представителей профильных вузов и не исключает, что после окончания школы будет поступать в один из них.

«Ученики Андреевской школы <…> с удовольствием посещают это мероприятие. И надеюсь, берут для себя необходимую информацию», — рассказала директор МАУК «Андреевка» Наталья Ульянова.

Такие встречи, направленные на профориентацию, ежегодно проходят в Андреевке в Татьянин день. Они помогают ребятам понять, какое учебное заведение поможет осуществить их мечту и реализоваться в профессии.

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