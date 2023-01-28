Подмосковье 28 января 2023, 21:58 Выставка в память о жертвах холокоста открылась в Мытищах

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В историко-художественном музее Мытищ открылась экспозиция «Холокост: Уничтожение. Освобождение. Спасение». На выставке представили фотографии и письма узников концлагерей, освободителей, военных медиков и героев войны.

Мероприятие прошло в рамках ежегодной «Недели памяти жертв холокоста» — с 16 по 31 января.

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«На этой экспозиции вы можете увидеть истории и воспоминания отдельных людей. Сегодня мы будем говорить о продолжении еврейской жизни после этой катастрофы», — сообщила исполнительный директор еврейской религиозной общины Мытищ Екатерина Иванова.

По словам представителя министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Сергея Блынского, такие выставки также проходят в Пушкино, Реутове и Королеве.

«Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы такой масштабной катастрофы никогда не повторилось», — добавил раввин еврейской общины Мытищ Иван Косенко.

Также спикеры напомнили, что в Мытищах работает Еврейский культурный центр. После торжественного открытия выставки гости зажгли шесть свечей. Именно столько миллионов человек погибли во время холокоста. Их память почтили минутой молчания.

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