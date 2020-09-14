Дневники и фотографии времен Великой Отечественной войны покажут на выставке в музее Зои Космодемьянской в Подмосковье

В подмосковном музее памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 13 сентября открыли выставку архивных документов «Без срока давности». Об этом рассказало Главное архивное управление Московской области.

Новую выставку открыли в Международный день памяти жертв нацизма и день рождения Зои Космодемьянской.

Музейный комплекс памяти Зои Космодемьянской посвящен контрнаступлению советских войск в битве под Москвой. Сейчас там выставили архивные документы времен Великой Отечественной войны.

Мероприятие организовали для того, чтобы сохранить историческую память о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Гости выставки смогут увидеть личные дневники, фотографии тех лет, воспоминания, листовки военных времен.

Доступны будут и документы о деятельности партизанских отрядов во временно оккупированных местах в Московской области.

Различные фонды предоставят отчеты с информацией о зверствах по отношению к мирному населению, о количестве жителей региона, которых взяли в плен.