Подмосковье 12 мая 2023, 22:57 Выставка в честь полководца Александра Невского открылась в Одинцове

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Передвижная экспозиция «Святой благоверный князь Александр Невский — небесный покровитель русских Императоров» открылась в Одинцовском филиале Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Истории жизни и подвигов русского полководца посвятили 30 стендов.

«Мы с коллегами изучали такие аспекты, как Александр Невский — дипломат, государственный деятель, успешный военачальник, выдающийся полководец Мы взяли наоборот аспект его личного благочестия, его храмоздательской деятельности и почитания Александра Невского как в Российской Империи, так и в Советском Союзе», — рассказала председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Выставка была основана в 2021 году в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского. За это время экспозицию представили в Московской, Брянской, Свердловской и Тульской областях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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