Выставка в честь Петра I и его первого учителя открылась в усадьбе «Лыткарино» | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 12:55 Выставка в честь Петра I и его первого учителя открылась в усадьбе «Лыткарино»

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В усадьбе Лыткарино открылся новый зал, который располагается прямо в постоянной экспозиции. Его посвятили 350-летию Петра I и его первого учителя и сподвижника Никиты Золотова. В нем очень много предметов, которые могут побольше рассказать посетителям об эпохе первого реформатора в целом. Можно встретить старинные картины и рисунки, карты и гравюры, письма и макеты первых парусников.

Долгое время именно эта усадьба принадлежала дворянскому роду Зотовых-Чернышевых. Поместье было основано в 1702 году Никитой Зотовым. Зотов находился рядом с Петром I в его детстве, а потом стал одним из его главных сподвижников. Он участвовал в решении вопросов по строительству кораблей, у него был доступ даже к тайному досмотру над многими государственными делами. В целом семья Зотовых многое сделала для страны, она принимала участие в культуре, военной сфере, в политике и просто в жизни общества.

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В прошлом году в этой усадьбе закончился ремонт. Реставрацию проводили в рамках проекта «Культура». В итоге усадьбе удалось вернуть исторический облик. Побывать на новой экспозиции могут вообще все желающие. С графиком работы можно ознакомиться на сайте музея.

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