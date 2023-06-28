Подмосковье 28 июня 2023, 14:24 Выставка в честь дагестанского поэта Расула Гамзатова началась в аэропорту Домодедово аэропорт Домодедово

Читать 360tv в

В аэропорту Домодедово открылась выставка «Мой Дагестан. Наш Расул». Экспозицию посвятили 100-летию со дня рождения поэта республики Расула Гамзатова. Ее можно будет посмотреть до 13 июля, сообщили в Минтрансе Московской области.

Выставку организовали воздушная гавань и постоянный представитель Дагестана при президенте России Владислав Толстюк.

Реклама

«Красочные снимки удивительного горного края и выдержки из произведений великого поэта можно увидеть в аэропортах, парках, бульварах Москвы, а также на билбордах по всей России», — рассказал Толстюк.

В столицу Дагестана можно отправиться на самолетах авиакомпаний S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и NordStar. Рейсы из Домодедова в Махачкалу осуществляются 42 раза в неделю.

«Интерес к данному направлению только растет. За пять месяцев 2023 года пассажиропоток аэропорта Домодедово в Махачкалу увеличился на 33% относительно того же периода прошлого года», — сообщила директор по маркетинговым коммуникациям аэропорта Юлия Шадрина.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».