Подмосковье 02 апреля 2024, 19:54 Выставка в честь 90-летия со дня рождения Юрия Гарина открылась в Королеве Администрация городского округа Королев

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Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения первого космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина, открылась в музее предприятия наукограда РКК «Энергия» имени С. П. Королева. В экспозиции представлены 80 уникальных фотографий из фондов московского Мемориального музея космонавтики.

Как сообщили в администрации городского округа Королев, первыми посетили выставку летчики-космонавты, Герои России Юрий Усачев и Константин Козеев, а также сотрудники корпорации.

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Научный сотрудник Мемориального музея космонавтики Михаил Свиясов рассказал, что представленные на выставки фотографии сделали после знаменитого полета, когда Юрий Гагарин в составе правительственной делегации посетил 30 стран.

Также посетители смогут увидеть уникальную фотографию настоящего спускаемого аппарата корабля «Восток», на котором Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года совершил первый в истории пилотируемый космический полет.

Посетить выставку можно по предварительной записи.

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