Подмосковье 12 сентября 2023, 09:00 Выставка в честь 85-летия Владимира Высоцкого пройдет в Ногинском музейно-выставочном центре до 19 сентября Министерство культуры и туризма МО

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Выставка «Таганка! Славься! Смейся! Плачь! Кричи!», на которой представили личные вещи Владимира Высоцкого и реквизит из спектаклей «Жизнь Галилея» и «Гамлет» Театра на Таганке, где выступал артист, продлится в Ногинском музейно-выставочном центре до 19 сентября. Экспозицию посвятили 85-летию со дня рождения именитого барда и актера.

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, экспонаты для выставки предоставил Государственный музей Высоцкого, основанный сыном музыканта Никитой. Посетители погружаются в атмосферу и время, в которое жил и творил именитый артист.

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По словам директора Ногинского музейно-выставочного центра Ирины Барановой, такой формат выставки является мостом культурного обмена знаниями, информацией и культурным наследием.

«Выставка, посвященная Владимиру Высоцкому, — это популяризация творческого наследия поэта, это связь времен и поколений. Ногинск является театральным городом. Это тоже привносит свою краску в показе выставки о Театре на Таганке и об одном из значимых актеров этого театра», — отметила она.

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