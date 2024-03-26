Подмосковье 26 марта 2024, 15:25 Выставка в честь 30-летия Университета «Дубна» открылась в Подмосковье Пресс-служба администрации города или района

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В Музее Дубны открылась выставка, посвященная 30-летию университета. Там можно увидеть ключ, которые вручили первому ректору учреждения Олегу Кузнецову, а также студенческий билет с именами всех первых учащихся.

Как рассказали в администрации округа, девиз выставки — «Знание. Наука. Возможности». Часть экспозиции посвятили научно-исследовательской работе. Там можно увидеть VR-байк и другие экспонаты.

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Сейчас в университете работают 35 кафедр, из них семь — базовые кафедры Объединенного института ядерных исследований.

«Нам важно не только гордиться тем, что у нас есть университет, но и предпринимать дальнейшие шаги по его развитию», — сказал глава округа Максим Тихомиров.

В конце осмотра все посетители могут оставить памятную надпись на специальном стенде и сделать фото в мантии с дипломом выпускника.

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